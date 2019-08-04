MLB》道奇畢爾勒完投9局狂飆15K 締造超狂歷史紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊少年強投畢爾勒（Walker Buehler）今天面隊教士隊大開殺戒，完投9局狂飆15K沒有保送，只被代打的馬格特（Manuel Margot）敲出一支陽春彈失掉1分，率領道奇隊以4：1拿下勝利，順利收下本季第10勝。

畢爾勒這場比賽首局就連飆3K，直到第三局才被敲出第一支安打，第四局面對失分危機時讓教士隊的全壘打王倫弗洛（Hunter Renfroe）擊出雙殺化解。隨後就沒再讓教士隊站上得點圈，直到第八局才被代打馬格特的陽春全壘打突破金身，第九局他再次投出三上三下，並在最後兩個出局數連續三振掉馬查多（Manny Machado）以及哈斯默（Eric Hosmer）結束比賽。

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道奇隊老大哥克蕭（右）祝賀小老弟畢爾勒拿下完投勝。（法新社）

這場比賽是畢爾勒本季第二場完投、生涯第五場，畢爾勒這場比賽飆出15次三振，僅比生涯最高的16次三振少1次，另外這也是他本季第4次雙位數三振的比賽。

他成為了大聯盟史上第三位，單季能投出複數場次15K無保送的球員，前兩位選手分別是馬丁尼茲（Pedro Martinez）以及「K博士」古登（Dwight Gooden）。此外，畢爾勒也是道奇隊史上第二位能夠單季投出2場15次三振以上比賽的球員，上一位是「上帝的左手」柯法斯（Sandy Koufax）。

道奇隊這場比賽藉著透納（Justin Turner）在第四局的陽春彈開胡，第五局道奇灌進3分大局，畢堤（Matt Beaty）、馬恩西（Max Muncy）與透納都有打點進帳。

教士隊代打馬格特開轟，幫助教士隊免於完封。（法新社）

教士隊這場比賽先發投手奎安特里爾（Cal Quantrill）投5局失掉4分只有2分是自責分，送出3次三振，賽季防禦率3.57，表現不惡但遭到畢爾勒的好表現比下，苦吞本季第3敗。

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