NBA》牆哥新賽季持續高掛免戰牌 看淡外界批評聲浪

沃爾新賽季將持續高掛免戰牌。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕巫師一哥「牆哥」沃爾（John Wall）近日在節目《NBC Sports Washington》中接受主持人米勒（Chris Miller）訪問，針對當年簽下那筆肥約，如今卻被評為史上最糟糕合約之一做出回應，沃爾表示，他不會去在乎外界批評聲浪，因為他知道關心他的人依舊支持著他，他也盼能早日回歸賽場。

沃爾上季左腳跟動刀提早關機，加上又在家中跌倒，造成阿基里斯腱斷裂，原預計休息一年復出，現傳出可能有變數，新賽季將持續高掛免戰牌。2017年夏天沃爾以4年1.69億美元（約51.4億新台幣）合約續留巫師，簽了約後卻因傷缺陣了大半數比賽，三年內只替球隊打了73場比賽，期望值與合約價值不成正比。

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五屆全明星控衛沃爾，曾經率隊打進季後賽第二輪，只是長年病痛纏身，生涯九年僅一年全勤出賽，當年巫師隊冒險投資，現在遭來球迷無情撻伐，「我聽到的所有批評，每個人都說我不配這合約，但沒關係，這是你的意見。當我確實得到它時，這是巫師隊做過最好的事情，現在這是他們做過的最糟糕的事情。」

沃爾上賽季為巫師隊效力32場比賽，平均上場時間34.5分鐘，貢獻20.7分、3.6個籃板、8.7次助攻，投籃命中率44.4%，缺少沃爾的巫師隊拿下32勝50敗，排名東區第11，最終無緣季後賽。

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