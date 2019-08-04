籃球》天王盃3對3開打 陳昱瑞、賴廷恩不想輸因為「怕跳舞」

陳昱瑞（左１）、賴廷恩（右１）出席三對三活動，和電影《下半場》演員合照。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕摩曼頓天王盃3對3籃球賽今在國立台北教育大學登場，SBL新人王台銀陳昱瑞、富邦勇士冠軍成員賴廷恩到場力挺，難得輕鬆地和大家用籃球交流，打起三對三笑料十足。

摩曼頓天王盃今年吸引近3千名好手參賽，過去也常參與3對3盃賽的賴廷恩表示，這勾起他過去參賽的回憶，「以前我很常參與盃賽，也因為這些賽事，讓我找回打球的初衷。」他提到，現在回宜蘭偶爾還是會跟以前的學長、朋友打3對3，流流汗、動一動的感覺很好。

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台銀陳昱瑞表示，難得能輕鬆的用籃球跟大家交流，感覺很棒，「給自己一個放鬆的機會，平常接觸籃球不是比賽就是訓練。」兩人也攜手與電影《下半場》演員們打3對3，而原本輕鬆應戰的賴廷恩，一得知輸球得被處罰在場上跳舞，他開啟「作戰模式」認真地飆三分、上籃，也被虧真的很怕跳舞。

談起與賴廷恩在場上合作，陳昱瑞說：「很喜歡跟他同隊，私底下感情也很好，我們都希望彼此能在場上繳出好成績。」

陳昱瑞（左１）、賴廷恩（右１）出席三對三活動，和電影《下半場》演員合照。（記者粘藐云攝）

賴廷恩（左１）、陳昱瑞（右１）擔任頒獎嘉賓。（記者粘藐云攝）

賴廷恩和陳昱瑞今親自下場示範遊戲。（記者粘藐云攝）

賴廷恩和陳昱瑞今親自下場示範遊戲。（記者粘藐云攝）

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