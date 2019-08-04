籃球》跨界演電影《下半場》 文大隊長莊又齊：比打球還累！

電影《下半場》顏值高，魏宇人（左起）、袁加樂、劉育仁、范少勳、王新凱、莊又齊。（資料照，逆光電影提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕摩曼頓天王盃3對3籃球賽今在國立台北教育大學登場，邀請電影《下半場》演員范少勳、朱軒洋、莊又齊、張仕達以及邱以太等人一同出席，與熱愛籃球的朋友們同樂。

UBA文化男籃隊長的莊又齊，首度參與電影演出，他說：「以前從沒想過有機會演電影，是很特別的體驗。」從籃球跨界電影，讓他直呼真的很困難，「要進入情緒相當不容易，比打球還累。」

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有了電影初體驗後，已經碩二的莊又齊表示，現階段重心還是擺在籃球，有機會也不排除參與SBL選秀，「能夠經歷這一切，都是籃球帶給我的，之後發展還是會以籃球為主。」

這部以HBL為背景的熱血籃球電影將在8月23日上映，演員陣容包含范少勳、朱軒洋，搭配籃球員莊又齊等人，范少勳提到，為了拍攝這部電影，演員們花了半年的時間投入訓練，也很感謝球員們的耐心指導，「包含籃球戰術等等，都得花時間去記、去跑位，是很紮實的訓練。」莊又齊也笑說：「 如果我是教練，會很開心有這樣的球員，他們真的非常的認真。」

范少勳、朱軒洋今天難得和SBL球星陳昱瑞、賴廷恩交手，雖然兩人都有運動底子，但碰上真正的職業球員，朱軒洋說：「他們真的很強，真的守不住他們。」

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