NBA》林書豪再攜手「可愛」？ 美媒建議快艇網羅他

美媒建議快艇網羅林書豪（左），攜手雷納德（右）來增加後場板凳深度。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA自由市場已開市一個多月，許多球星仍待價而沽，台裔後衛林書豪也是其中之一，日前他返台真情流露訴說目前遇到的困境，「好像被NBA放棄了」傳回美國後不斷發酵，不少球員挺身而出力挺豪小子。好幾家美媒都撰文建議，擁有強大鋒線組合但後場薄弱的快艇，應該簽下林書豪來增加板凳深度。

勇奪上季冠軍賽MVP的「球星」雷納德（Kawhi Leonard）新球季將西進與P.喬治（Paul George）聯手在快艇打拚，《HoopsHype》作家Frank Urbina指出，快艇雖擁有強大的鋒線組合，但陣中唯一「純控球後衛」只有貝佛利（Patrick Beverley）一人，最近雖然又簽下發展聯盟的華頓（Derrick Walton），但後場戰力仍薄弱，若能補進林書豪，勢必能為板凳增加不少深度。

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另一家美媒《Fadeaway World》記者Orlando Silva則撰文表示，今夏獲得兩位全明星加盟的快艇隊，絕對是下季NBA總冠軍的大熱門，但是他們絕對需要再簽下一些輔助角色的球員，來增加他們陣容的深度。他指出最近林書豪的名字常被跟快艇連在一起，也提醒快艇別忽略了好球員，像林書豪那樣有經驗的老將，絕對可以替他們讓球隊陣容更完善。

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