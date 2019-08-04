晴時多雲

中職》半夜動刀後恢復快 陳重羽立下復健新目標

2019/08/04 16:25

陳重羽立下增重至90公斤的復健新目標，準備好明年滿血回歸。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕上月初砸觸身球砸到右手指骨折的統一獅捕手陳重羽，今天在術後首次亮相，他除了自嘲和另一傷兵陳傑憲是「骨折二人組」，也立下增重至90公斤的復健新目標，準備好明年滿血回歸。

7月6日在桃園遭猿隊洋投李茲砸傷右手食指，陳重羽表示當晚就搭高鐵到高雄，並排好手術動刀，「我半夜開刀，起來時已經半夜4點多，其實最痛的時候是在恢復室，因為被砸到時是手麻掉，動刀時因為麻醉都在睡覺，醒來恢復時才感到疼痛。」

只是才23歲的陳重羽恢復很快，原本醫生預估六週後才能拆釘子，但上周先拆線後，目前排定7日就能取下一部分釘子。「其實我很幸運，還好韌帶和肌腱沒事，只是單純骨頭裂掉。」

代總教練劉育辰也告訴目前一起復健的陳重羽和陳傑憲不要急，陳重羽就利用這段時間好好休息，也希望把自己吃胖一點，能從現在83公斤增到90公斤，再利用季後訓練轉化成肌肉，明年能夠變得更好。

但生涯最重也才83公斤，陳重羽必須努力加餐飯。他也透露手術後剛出院的趣事，「那時很想吃火鍋，卻忘記右手不能動，結果一頓火鍋吃了兩小時。」又笑說：「現在我已經能用左手拿筷子了!」

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