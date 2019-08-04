羽球》3局大戰解決伍家朗！周天成泰國站奪本季第2冠

周天成奪下本季第2冠。（資料照，法新社）





〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣羽球一哥周天成今在超級500系列泰國羽球公開賽，和香港伍家朗鏖戰3局，用了67分鐘，最終以21：14、11：21、23：21獲勝，奪下本季第2冠，也取得對戰伍家朗4連勝。

上週日本賽16強不敵丹麥選手約根森後，周天成積極尋求贏球之道，特別和里約奧運國手蔡佳欣請益，本週在泰國站展現成果，一路過關斬將，且1局未失挺進冠軍戰。

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周天成今在冠軍戰，和世界排名12的香港好手伍家朗對決，過去小天和他交手13次，並取得9勝4負、近期3連勝的優勢。

開局周天成氣勢頗佳取得5：1領先，隨後小天雖針對一記壓在邊線上的界內球挑戰失敗，心情仍不受影響，一口氣再進帳5分，甩開對手糾纏，即便伍家朗嚐試反擊，一度將差距拉近至5分以內，仍無力逆轉，最終小天以21：14先馳得點。

周天成。（資料照，法新社）

手握一局的周天成，次局開賽和伍家朗多拍來回後，一記網前球沒能處理好失分，意外在該局陷入苦戰，一度以5：10落後，技術暫停後也沒能找回節奏，最終以11：21讓出。

決勝局開賽，面對攻勢積極的伍家朗，周天成一度以2：8落後，隨後小天連拿4分迎頭趕上，激動地在場上吶喊，關鍵時刻再以一記網前球將比數扳平，不料扳平後，小天又因為失誤掉分，讓伍家朗率先以20：16取得賽末點。但小天並未輕易認輸，一舉化解4個賽末點後超前，最終驚險以23：21獲勝。

女雙冠軍戰，日本田中志穗／米元小春以21：19、14：21、21：13擊敗中國李茵暉／杜玥封后。男雙冠軍則由印度蘭基雷迪／謝提拿下。

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