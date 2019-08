羽球》小天絕地大逆轉奪冠 BWF驚呼：太戲劇性了！（影音）

周天成拍落伍家朗,抱走泰國公開賽冠軍。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕超級500系列泰國羽球公開賽冠軍賽,台灣羽球一哥周天成在最後決勝第3局化解香港好手伍家朗的4個賽末點,終場以21:14、11:21、23:21,演出驚奇大逆轉,小天也成為史上第一位拿下泰國站男單冠軍的台灣球員,世界羽球聯盟(BWF)推特也盛讚此役實在是太戲劇性了。

周天成前兩局與伍家朗戰成平手,在決勝第3局處於16:20的絕對落後,但周天成展現驚人韌性,一路化解5個賽末點,最後小天看著對方回拍岀界,以23:22逆轉獲勝,賽後跟伍家朗雙雙躺在地上。小天取得對戰的第10勝,近期更拉出4連勝。

請繼續往下閱讀...

小天的驚奇逆轉秀讓外媒大呼不可思議,BWF推特也形容此役「如此劇本,只有周天成寫的出來。」周天成近3站奪2冠,抱走印尼和泰國公開賽的冠軍,下週將擠下中國一哥石宇奇,登上世界第二的位置。

周天成上演絕地大逆轉。(法新社)

If it doesn’t say drama, it is not signed by Chou Tien Chen



Catch it live on https://t.co/qAwghLud5r#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/OkrI3Hkk7Z