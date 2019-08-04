羽球》小天絕地大逆轉奪冠 BWF驚呼：太戲劇性了！（影音）

周天成拍落伍家朗，抱走泰國公開賽冠軍。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級500系列泰國羽球公開賽冠軍賽，台灣羽球一哥周天成在最後決勝第3局化解香港好手伍家朗的4個賽末點，終場以21：14、11：21、23：21，演出驚奇大逆轉，小天也成為史上第一位拿下泰國站男單冠軍的台灣球員，世界羽球聯盟（BWF）推特也盛讚此役實在是太戲劇性了。

周天成前兩局與伍家朗戰成平手，在決勝第3局處於16：20的絕對落後，但周天成展現驚人韌性，一路化解5個賽末點，最後小天看著對方回拍岀界，以23：22逆轉獲勝，賽後跟伍家朗雙雙躺在地上。小天取得對戰的第10勝，近期更拉出4連勝。

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小天的驚奇逆轉秀讓外媒大呼不可思議，BWF推特也形容此役「如此劇本，只有周天成寫的出來。」周天成近3站奪2冠，抱走印尼和泰國公開賽的冠軍，下週將擠下中國一哥石宇奇，登上世界第二的位置。

周天成上演絕地大逆轉。（法新社）

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