日職》陳冠宇關門後援2局失2分 羅德狂掃16安痛宰樂天（影音）

（影片來源：太平洋聯盟TV）

〔體育中心／綜合報導〕羅德今天在客場對上樂天，此役羅德打線火力全開，包含2發全壘打狂掃16支安打，台灣左投陳冠宇後援2局被敲4安失2分，最後羅德以11：2痛宰樂天贏球。

3局上羅德中村獎吾敲出安打，柿沼友哉犧牲推進隊友，三木亮再補上適時安打，替羅德先馳得點，隨後洋將馬丁（Leonys Martin）再補上一安，羅德先得2分；5局上羅德攻勢再起，角中勝也開轟羅德這半局再添3分；6局上羅德3支安打串聯又再下3城。

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8局下羅德換陳冠宇後援，他一上來就先被代打的下水流昂，敲出游擊方向安打，讓茂木榮五郎敲出滾地球出局後，被渡邊佳明敲出中外野安打，先掉一分，好在他隨即回穩，先讓淺村榮斗揮棒落空吞K，再讓島内宏明敲出滾地球出局，化解再掉分的危機，而下個半局羅德隊友們又再添3分，取得11：1遙遙領先。

羅德左投陳冠宇。（資料照，記者陳志曲攝）

9局下，陳冠宇續投，很快抓下2個出局數後，卻出現控球不穩的狀況，先四壞保送樂天洋將惠勒（Zelous Wheeler），又連續被敲出2支安打，再掉1分，最後他K掉茂木栄五郎驚險關門，羅德最後也以11：2擊敗樂天。

陳冠宇今投2局用55球，面對12名打者，被敲4安失2分，送出3次三振，賽後防禦率上升到2.53，中斷連2戰無失分。

羅德先發種市篤暉投7局僅被敲3安無失分，繳出優質先發，快意收下本季個人第6勝；樂天投手石橋良太投6局狂失8分，苦吞本季第6敗。

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