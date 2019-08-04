中職》初登板最速148公里 江國豪：比打國際賽還緊張

江國豪初登板最速飆到148公里。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將選秀探花江國豪7月底簽約，今天對桃猿完成生涯初登板，中繼2局失2分無關勝敗，最快球速148公里，他說，「上去感覺和國際賽不同，比打國家隊還緊張。」

此役陳仕朋先發5局失1分退場，江國豪6局上接手，先解決投兩棒打者陳晨威、於德龍，再連續遭藍寅倫、林泓育和朱育賢敲安失1分，7局上江國豪續投，先讓代打林立擊出內野滾地球遭刺殺，接著一計144公里外角失投速球被林承飛逮中，掃成中外野陽春砲，隨即穩住陣腳，三振陽耀勳，飆出生涯首K，再解決陳晨威，完成工作任務退場。

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江國豪今天2局投28球，其中21顆好球，最快球速148公里，出現1球，另147公里1球、146公里4球、145公里2球、144公里6球，直球均速還算不錯。

悍將教頭陳連宏認為，江國豪融入職棒環境還滿快的，整體表現還OK，和預期差不多，雖然挨打，不過對江國豪而言是好事，面對職棒比賽強度還是不一樣。

江國豪表示，首局投球比較緊張，第二局就好多了，在職棒出賽和自己預期的差不多，要更要求投球進壘位置。

江國豪進職棒前就喊話想對決朱育賢，結果昨首度碰頭被敲二壘安打掉分，他表示，朱育打擊手感火燙，那球投得位置不理想，對手擊球掌握度好。

迎來自己職棒初登板，江國豪直呼比打國家隊還緊張。（記者林正堃攝）

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