泰國賽》陳雨菲封后將重返世界第三 積分逼近戴資穎

陳雨菲在泰國封后後，將重返世界第三。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕中國一姐陳雨菲昨在超級500系列泰國羽球公開賽，花了61分鐘以22：20、21：18擊敗地主好手依瑟儂，順利拿下本季第4冠，進帳泰國站冠軍積分後，陳雨菲下週將擠下日本名將奧原希望重返世界第三，落後排名第二的戴資穎達1280分。

21歲的陳雨菲今年拿下全英賽、瑞士賽和澳州公開賽冠軍，蘇迪曼盃更是幫助中國隊奪冠，不過她在印尼賽、日本賽都止步四強，世界排名也下滑至第4名。

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陳雨菲本週參加泰國賽勢如破竹，一路挺進決賽，對手是泰國一姐依瑟儂，陳雨菲前10次交手，取得8勝2負的對戰優勢，此役首局一度陷入落後，不過在15：16時連得4分超前，雖然錯過了1次局末點，但仍連下2球，以22：20拿下首局。陳雨菲次局趁勝追擊，成功擋住依瑟儂的反撲，讓對手氣力放盡，以21：18直落二奪冠。

陳雨菲順利在泰國公開賽封后，進帳9200分的冠軍積分，將補上下週失去的上屆世錦賽8強的7200分，世界積分升至9萬0565，由於排名第三的奧原希望本週未參賽，積分將維持8萬8836分，陳雨菲下週將超車。

球后寶座被山口茜奪走的台灣一姐戴資穎，下週也將失去上屆世錦賽8強的7200分，積分將下修至9萬1845分，領先陳雨菲有1280分。

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