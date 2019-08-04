NBA》勇士提前綁人 D.格林、「浪花兄弟」成史上最強三人組

上季衛冕失利的勇士今夏積極鞏固未來核心，延長與D.格林的合約，確保能留住陣中的四大王牌。（資料照，法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕上季衛冕失利的勇士今夏積極鞏固未來核心，以一紙4年1億美元（約31.5億台幣）的延長合約，與D.格林（Draymond Green）達成協議，確保2022年之前，陣中都能擁有柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson）、D.羅素（D'Angelo Russell）和D.格林，四大王牌。

D.格林在2012年選秀會中，在第二輪35順位才被勇士挑中，沉浮2個球季後，在2014-15球季才被重用，成為固定先發，並幫助勇士在該季例行賽拿下67勝，開啟4年3冠的榮景。

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D.格林連3年入選年度防守第一隊，且近4個球季，場均助攻都在7次以上，與「浪花兄弟」柯瑞和K.湯普森搭配得宜，總計此三人同時出賽，在例行賽已拿下365勝113敗，勝率高達76.4%，寫下史上至少400場以上出賽的最高勝率三人組。

成功留住奪冠基石，勇士大通中心球館也將在下季風光啟用，舊金山市政府特定將球場外的道路，更名為勇士路（Warriors Way）」，球館的地址則是勇士路1號。

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