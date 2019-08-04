中職》武神又撲了！ 潘武雄：我希望先把精神帶出來

潘武雄3局下擊出右外野方向平飛二壘安打，繼續往三壘推進時遭回傳觸殺。（記者張忠義攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅今晚靠壽星羅里奇6局失3分好投下，率隊10：4擊敗中信兄弟，也中止4連敗；其中潘武雄在3局下奮力拚向三壘的一幕感動不少球迷，他說：「我希望先把精神帶出來，感染給大家。」

羅里奇今過37歲生日，在生日當天奪勝又拿MVP，也成為中職史上第7人（前6人都是洋將）。儘管首局就因失投挨了林智勝兩分砲，但羅里奇很開心隊友能在1局下就要回領先，「一開始雖然失掉兩分，但隊友立刻反擊，當然很棒，也很感動。」

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其中3棒潘武雄在3局下擊出深遠安打，直撲向三壘，展現招牌拚命三郎拚勁，可惜後來經過重播輔助判決改為出局。「我覺得有機會就拚啊，現在球隊處於低迷狀況，我希望先把精神帶出來，感染給大家，感染很重要，免得死氣沉沉。」

潘武雄的拚勁顯然讓隊友感受到，4棒陳鏞基隨後敲安上壘後，在楊家維敲出二壘安打時，他也用撲壘方式朝本壘而去。在1局下轟出3分砲的蘇智傑也很感動地說，「學長都這麼拚了，做學弟的怎麼可能不為球隊奮戰。」

除了老將很拚，獅隊代總教練劉育辰也點名兩位剛拉上一軍的小將林靖凱和江亮緯拚勁十足，兩人在雙重戰都擔任1、2棒。其中林靖凱在重返一軍的3戰敲出8支安打，他雖謙說運氣好，只想準確擊中球，但4局下觸身球上壘後奮力盜向二壘，一開始雖判出局，經輔助判決改判SAFE，也讓在場獅迷叫好。

「靖凱和亮緯剛上來的拚勁，也會感染到一些老大哥，起一些化學作用。」劉育辰說。

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