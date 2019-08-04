22縣市全國主場！ 迷你足球引爆高雄巨蛋室內熱潮

迷你足球引爆高雄巨蛋室內踼球熱潮。（迷你足球協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「22縣市 全國主場！」108年度國民小學迷你足球賽本週末移師南台灣高雄，儘管正值烈日酷暑，全國迷你足協會爭取到國家等級的高雄巨蛋舉辨賽事，讓小朋友及家長們能在清涼且舒適安全的充氣場地踢球同歡，享受五星級優質待遇。

全國迷你足球協會秘書長張武業表示，當初尋找適合場館時，其實遇到許多阻礙，最終能克服萬難進入高雄巨蛋，要感謝高雄足球委員會主委，同時也是現任立委的劉世芳大力促成，如今才能讓小球員在如此高規格場地出賽。

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迷你足球協會秘書長張武業，當初尋找適合場館，遇到許多阻礙，最終能克服萬難才進入高雄巨蛋。（迷你足球協會提供）

為了控管賽事品質，高雄站報名隊數只收57隊，分別是U6的26隊、U8的31隊，立委許智傑表示，今年首次試辦，若反應熱烈希望將來朝納入幼兒足球教育的一部分去努力，目前先以社團方式推廣，未來也不排除納入國民教育課綱，讓幼兒在成長過程中，能有計劃地培養健康休閒活動。對於幼兒聯賽能在安全又充滿樂趣的充氣式足球場進行，他也認為對於幼兒體育發展有利，未來將邀請體育署規劃，並希望民間企業共襄盛舉。

迷你足球引爆高雄巨蛋室內踼球熱潮。（迷你足球協會提供）

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