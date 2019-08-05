MLB》達比修有抱病飆8K摘勝 耶利奇37轟聯盟獨走（影音）

〔體育中心／綜合報導〕小熊主場對釀酒人系列賽最終回，日投達比修有雖然身體不適，仍然照常登板先發，主投5局飆8K無保送僅失1分，屢獲主場球迷大聲喝采，率小熊以7：2贏球橫掃釀酒人，達比修有摘下本季第4勝。

下半季表現回溫的達比修有，首局被耶利奇（Christian Yelich）擊出大聯盟獨走的第37轟，丟掉此役唯一一分，一度連續解決10人，用93球投完5局退場，其中68顆好球，送出8次三振沒有保送，下半季防禦率降至2.17。

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耶利奇本季第37轟出爐，超越個人上季總和。（美聯社）

小熊隊記者Jordan Bastian指出，自今年6月10日以來，達比修有的三振保送比是驚人的10.1，59.2局投球的保送機率僅百分之三，比本季前13場先發共66.1局投球，三振保送比1.8和保送率14.9％出色許多。

達比修有近6場先發投出44次三振，僅2次保送，今天對釀酒人沒有保送，讓小熊先發連6場0保送，是隊史自1905年來首見。小熊隊記者Jordan Bastian表示，達比修有今天頻頻飆K，屢獲球迷高呼「YU」為他喝采，總教練透露達比修有今天身體不適仍登板，只投5局就退場，賽後未受訪。

小熊海沃德（Jason Heyward）續扛首棒，首局就扛追平轟，隨後追加三壘安打，貢獻全隊最多3打點，球星瑞佐（Anthony Rizzo）單場4安，「小老大」布萊恩（Kris Bryant）因膝部痠痛休兵，明星捕手康崔拉斯（Willson Contreras）因腿傷進入傷兵名單，從3A招回戴維斯（Taylor Davis）。

達比修有5局8K無保送，本季第4勝到手。（USA TODAY Sports）

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