MLB》畢伯飆本季第3場完投 大聯盟正名：他才不是小賈斯汀！（影音）

〔體育中心／綜合報導〕明星賽MVP畢伯（Shane Bieber）再飆9局完投勝！他對天使投完9局飆8K無保送，成為隊史近28年首位24歲、單季3度完投的投手，超狂表現讓大聯盟官網強勢為他正名，強調他才不是「小賈」，而是在大聯盟獨當一面的男人。

由於與藝人小賈斯汀（Justin Bieber）同姓，印地安人投手畢伯（Shane Bieber）常常被開玩笑，明星賽綽號球衣幽默選了「不是小賈」（Not Justin），近日收到球迷寄球員卡請他簽名，畢伯發現自己的名字被寫錯，搞笑在推特上噹了製造商。

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在場邊是個幽默的大男孩，但畢伯站上大聯盟投手丘，可完全沒在開玩笑，今天對天使先發用107球，明星賽後近5場先發2度完投，送出8次三振沒有保送，挨5安含1發陽春砲，責失2分摘本季第11勝，為隊史自1991年以來，首位不超過24歲、單季3度完投的投手。

談到近日球員卡被寫錯名字的趣聞，畢伯搞笑表示，他這輩子可能永遠也走不出這個陰影，回憶剛拿到球員卡時，還覺得這是一張很酷的卡片，但翻過來就發現自己的名字被寫錯了，「我還認真地再看了一下，想說是不是故意的，但我沒有生氣，我覺得這很有趣。」

大聯盟官網記者Anthony Castrovince寫道，畢伯可能永遠也擺脫不了「小賈」的玩笑，但在大聯盟舞台，他已經逐漸展現他能夠完投的稀有能力，他是獨當一面的男人，用「Shane、不是Justin，畢伯投出本季第3場完投」為題，強力為畢伯正名。

畢伯在推特貼出球員卡名字被寫錯的發文，吸引藝人小賈斯汀親自回覆，小賈斯汀直呼「我覺得我們有一種特殊的連結」，畢伯賽後幽默用動圖回應：「我們成為最好的朋友了嗎？對！！！」

畢伯本季第3度完投9局摘勝。（USA TODAY Sports）

畢伯與搭檔捕手擊掌致意。（USA TODAY Sports）

畢伯獲隊友擁抱喝采。（USA TODAY Sports）

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