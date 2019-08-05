MLB》星二代背靠背開轟無用！畢歇特守備掉漆 藍鳥惜敗金鶯

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今繼續作客金鶯主場，備受矚目的星二代雖上演「背靠背」開轟，但由於畢歇特（Bo Bichette）守備方面則仍有許多待改善的空間、全場發生兩次失誤，讓先發投手瑞德佛利（Sean Reid-Foley）失掉的4分只有1分是自責分，終場藍鳥就以5：6惜敗金鶯，四連戰雙方各拿下兩勝。

畢歇特（中）與比吉歐（左）背靠背開轟。（今日美國）

瑞德佛利在首局就出現控球不穩的問題，單局送出三次保送、被打1支安打，所幸也製造一次雙殺、將傷害減到最低，只失1分。 2局上，藍鳥馬上靠著葛里查克（Randal Grichuk）與赫南德茲（Teoscar Hernandez）的連續安打將比數扳平。

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不料2局下半，兩出局、二三壘有人之際， 維拉（Jonathan Villar）擊出滾地球，眼看該半局就要結束，畢歇特竟發生失誤，讓三壘上的跑者回來得分，隨後下一棒曼西尼（Trey Mancini）再補上一支帶有2分打點的二壘安打，金鶯這半局一口氣攻下3分。

然而藍鳥沒有放棄反攻機會，7局上3：6落後時，欲將功贖罪的畢歇特一上來就敲出中右外野方向的陽春砲，下一棒比吉歐（Cavan Biggio）也「背靠背」補上一支，一出局後，藍鳥再靠著葛里查克的二壘安打，追到只剩1分落後，可惜此局最終沒能再添任何分數。且畢歇特下半局在艾伯托（Hanser Alberto）打擊時又再發生傳球失誤，守備令人堪憂。

藍鳥先發投手瑞德佛利主投4局被打4支安打、失掉4分裡只有1分是自責分，吞下本季第2敗，金鶯勝投則是艾斯曼（Tom Eshelman）拿下，他主投5局、被敲出8支安打，失掉4分，收穫本季首勝。

雖然打擊建功，但畢歇特守備上也發生兩次失誤。（資料照，美聯社）

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