MLB》韋蘭德6局10K好投助太空人橫掃 生涯九度單季200K

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕太空人36歲強投韋蘭德（Justin Verlander）今天在主場先發對水手，他主投6局飆出10次三振，僅挨一發陽春砲掉分，不但是本季第2位達成單季200K的選手，大聯盟生涯有9次賽季達成單季200K。太空人終場以3：1贏球，三連戰橫掃水手。

韋蘭德今天前6局封鎖水手打線，僅被敲2安，第7局上被水手席格（Kyle Seager）敲陽春彈後，球隊把他換下場，太空人牛棚史密斯（Joe Smith）、哈里斯（Will Harris）、歐蘇納 （Roberto Osuna）合力守成，太空人奪得4連勝，仍以73勝40敗戰績獨居美聯第一。

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此戰韋蘭德投6局用98球，有61顆好球，被敲3安，包含1發陽春砲失掉1分，賞給對手10次三振，投出2次保送，獲得本季第15勝暫居全大聯盟勝投排行榜首位，賽後防禦率也降至2.68。

韋蘭德連4季達成單季200K外，根據《ESPN》指出，韋蘭德成為大聯盟史上第7位達成9次單季200K的選手。

大聯盟官網報導，太空人過去17場贏得14勝，本季對戰水手取得12勝1敗的優勢，而且在這次三連戰，太空人隊以總得分22：3壓倒對手。此外，過去17戰，太空人先發群戰績14勝1敗、防禦率僅1.79。

韋蘭德是本季第2位達成單季200K的球員，本季三振數來到206K，目前大聯盟三振王正是隊友柯爾（Gerrit Cole）的216K。

太空人36歲強投韋蘭德。（美聯社）

太空人36歲強投韋蘭德。（今日美國）

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