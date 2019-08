羽球》周天成挽救4個賽末點封王 對手遺憾這樣說

周天成拿下泰國公開賽男單冠軍。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕周天成昨在超級500泰國公開賽冠軍戰面對世界排名12的香港一哥伍家朗,上演驚心動魄封王記,在決勝局16:20落後時連續挽救4個賽末點,連拿5分後自己又錯過1個冠軍點,最後大戰67分鐘驚險勝出,小天拿下本季第二冠。

周天成(右)、伍家朗。(法新社)

25歲的伍家朗上一次拿冠軍已是2017年,他賽後受訪時說:「這次我和周天成都並不是自己的最佳水準,我在尾段心急,對他的殺球有忌諱,偏離了自己打法。不過,這站亞軍對我備戰世錦賽有幫助,希望發揮好心理,衝擊獎牌。」

周天成奪冠創下歷史紀錄,本週最新世界排名將超越中國名將石宇奇來到第2名,不僅寫下個人生涯新高,也是台灣男單本土第一人。另外,台灣外交部稍早也在推特發文,特地向小天道賀:「恭喜周天成成為台灣第一位贏得泰國公開賽男單冠軍的選手,他在決賽面對香港伍家朗時展現永不言敗的精神激勵眾人。」

Congratulations to Chou Tien-chen on becoming the 1st player from #Taiwan to win the #Thailand Open men’s singles! His never-say-die attitude in the final against Angus Ng Ka Long of #HongKong is an inspiration to all. https://t.co/DPG0c7uf2e