晴時多雲

羽球》周天成挽救4個賽末點封王 對手遺憾這樣說

2019/08/05 08:45

周天成拿下泰國公開賽男單冠軍。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕周天成昨在超級500泰國公開賽冠軍戰面對世界排名12的香港一哥伍家朗，上演驚心動魄封王記，在決勝局16：20落後時連續挽救4個賽末點，連拿5分後自己又錯過1個冠軍點，最後大戰67分鐘驚險勝出，小天拿下本季第二冠。

周天成（右）、伍家朗。（法新社）

25歲的伍家朗上一次拿冠軍已是2017年，他賽後受訪時說：「這次我和周天成都並不是自己的最佳水準，我在尾段心急，對他的殺球有忌諱，偏離了自己打法。不過，這站亞軍對我備戰世錦賽有幫助，希望發揮好心理，衝擊獎牌。」

周天成奪冠創下歷史紀錄，本週最新世界排名將超越中國名將石宇奇來到第2名，不僅寫下個人生涯新高，也是台灣男單本土第一人。另外，台灣外交部稍早也在推特發文，特地向小天道賀：「恭喜周天成成為台灣第一位贏得泰國公開賽男單冠軍的選手，他在決賽面對香港伍家朗時展現永不言敗的精神激勵眾人。」

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