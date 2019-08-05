MLB》別太早離開！ 道奇9下大反攻 又向對手說再見（影音）

〔體育中心／綜合報導〕8局打完仍落後3分，但全大聯盟最會逆轉勝的道奇，再度於9局下向對手說再見，馬恩西（Max Muncy）擊出單場第4安，也是生涯首支例行賽再見安打，助道奇以12：11氣走教士，本季第9度向對手說再見，為大聯盟之最。

有別於畢爾勒（Walker Buehler）昨天完投9局狂飆15K摘勝，今天先發的前田健太顯得相當漏氣，僅投2.2局就責失5分被打退場，教士哈斯默（Eric Hosmer）擊出滿貫全壘打，教士吃下大局以5：3領先。

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前田健太2.2局爆5分退場。（USA TODAY Sports）

道奇動用6名投手接替，被教士續添5分，8局上教士追加2分，以10：7領先，8局下道奇開局獲保送，波洛克（A.J. Pollock）二壘打帶動攻勢，道奇縮小至1分落後，教士喊暫停，讓終結者葉茲（Kirby Yates）提前上班，用4球結束道奇進攻。

9局上道奇拜耶茲（Pedro Baez）續投，送出2K讓教士三上三下，9局下道奇最後進攻，佩德森（Joc Pederson）率先上場，掃出二壘安打終結個人24支0，維杜戈（Alex Verdugo）將球掃往右半邊，被教士一壘手哈斯默擋下，傳三壘抓到佩德森，維杜戈因野手選擇上一壘，道奇1人出局。

維杜戈靠野手選擇上壘，成為追平分。（USA TODAY Sports）

席格（Corey Seager）接著擊出一二壘間滾地球，跑者維杜戈閃掉來球，教士二壘手烏里耶斯（Luis Urias）發生致命失誤，讓道奇逃過可能結束比賽的雙殺打，反而形成1人出局、 一二壘有人，輪到今天曾開轟、已敲3安的馬恩西。

馬恩西纏鬥至滿球數，對方終結者連投3顆噴射球，該打席第8球選擇直球對決，一顆94.8英哩偏低四縫線速球，被馬恩西掃成右外野再見二壘安打，席格頭部撲壘得到致勝分，道奇本季第32次逆轉贏球，第9次向對手說再見為大聯盟之最，8局打完落後、最後逆轉贏球為本季第3次。

9局下跑回追平分的維杜戈賽後直呼，只要有來看道奇比賽，就別太早離開，「我們在任何時刻都能來點特別的，如果我們落後3、4分，就算是在第9局，我們也能迅速追分，8局打完分數如何都無妨，我們已經證明能在第9局大有可為。」

馬恩西擊出單場第4安，是一支再見2分打點二壘安打。（美聯社）

馬恩西生涯首度在例行賽敲再見安，他在去年世界大賽G3第18局擊出再見轟。（USA TODAY Sports）

道奇今再次逆轉贏球。（法新社）

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