MLB》洋基又一神操作！ 一年前的今天換來他 本季迎來大爆發

厄謝拉今年有一個大爆發的球季。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今年開季傷兵不斷，但至今戰績仍能在美東獨走，許多奇兵繳出意想不到的表現是一大關鍵，除休賽季簽下的工具人拉梅修（DJ LeMahieu）外，去年的今天（美國時間8月4日）洋基也進行了一場沒有太多人矚目的交易──以現金將厄謝拉（Gio Urshela）從藍鳥交易過來，而如今他是球隊打擊率僅次於拉梅修的選手。

來自哥倫比亞的厄謝拉2008年以國際自由球員身分被印地安人簽下，2015年才正式升上大聯盟，但他在印地安人的兩年（2015年、2017年）打擊成績無比慘淡、打擊三圍只有.225/.273/.314，修正攻擊指數（OPS+，聯盟平均水準為100 ）更只有56，名列印地安人隊史野手最差的打擊表現之一。

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2018年他被交易至藍鳥，但成績依舊沒有起色，被指定讓渡後回到小聯盟繼續沉潛，所以當時洋基將他交易過來時，幾乎沒有得到太多人的注意。

去年季中轉到洋基3A後，成為厄謝拉蛻變的關鍵，他表示與打擊教練普蘭提爾（Phil Plantier ）討論了很多打擊上的問題、隨後兩人也一起為厄謝拉找出更適合他的打擊姿勢，這些努力在今年春訓就立即收到效果，並一路延續到開季。

在三壘手安杜哈爾（Miguel Andujar）受傷後，厄謝拉獲得大量出賽機會，並持續為球隊帶來顯著貢獻。來到洋基前生涯只有8轟的他，今年球季已經轟出11發全壘打，目前打擊三圍.314 .358 .514，OPS+高達130，早就不可同日而語。

近期洋基在許多操作上都飽受質疑，去年季中沒能把馬查多交易過來、反而換來厄謝拉也是這樣的情況，不過以現在球隊的戰績來看，洋基已一次又一次的證明自己的眼光。

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