MLB》希克斯傳球受傷 洋基傷兵群又添一員

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕洋基外野手希克斯（Aaron Hicks）昨天在比賽中傳球，想要阻止壘上跑者推進，卻不慎造成右手肘受傷，如今被放進10天傷兵名單。

《美聯社》報導，希克斯昨晚受傷後，接受核磁共振（MRI）檢查，洋基一度擔心希克斯的右手韌帶撕裂，可能要動韌帶置換手術（Tommy John），幸檢查結果是好消息，希克斯傷勢為右手肘屈肌拉傷。

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洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，希克斯將在未來的一週至10天內不會傳球，儘管還沒有歸隊時間表，但球隊很樂觀地認為希克斯本賽季會歸隊。希克斯的韌帶沒有受傷，不需動手術。

希克斯季前和洋基簽下7年7000萬美元的延長合約，但今年賽季傷勢不斷，至今出賽59場，繳出打擊率0.235、12轟、36分打點表現。

洋基今年傷兵多，昨天英卡納西恩（Edwin Encarnacion）右手腕挨觸身球造成骨折，希克斯右手受傷，維特（Luke Voit）有運動型疝氣，洋基明星捕手桑契斯（Gary Sanchez）左腹股溝拉傷。先前的傷兵還有史坦頓（Giancarlo Stanton）、塞維里諾（Luis Severino）、畢坦西斯（Dellin Betances）、沙巴西亞（CC Sabathia）等人，目前洋基傷兵名單有16人之多。

洋基外野手希克斯。（資料照，今日美國）

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