羽球》戴資穎勁敵宣布退出世錦賽 「大賽女王」放棄衛冕

〔體育中心/綜合報導〕有「大賽女王」之稱的西班牙名將瑪琳(Carolina Marin),在今年1月印尼大師賽造成右膝前十字韌帶斷裂,雖然積極復健努力復出,不過她稍早在IG上公布,將不會參與今年8月19日在瑞士巴塞爾開打的羽球世錦賽。

26歲的瑪琳曾獲2016里約奧運女單金牌,去年在中國南京世錦賽順利封后,生涯拿下3座羽聯世錦賽冠軍,是女單史上第一,她今天對外說明將放棄衛冕今年的世錦賽:「雖然復健的感覺仍然很棒,但目前在生理以及競技狀態,狀態不足以達到參賽的水準。」

她並表示,雖然還沒完全確定,但復健預計在9月結束,並可能於9月上旬的超級100越南公開賽復出。

瑪琳退出世錦賽後,女單席次改由泰國金達蓬(Nichaon Jindapol)遞補。

