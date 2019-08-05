羽球》戴資穎勁敵宣布退出世錦賽 「大賽女王」放棄衛冕

西班牙名將瑪琳宣布退出世錦賽。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕有「大賽女王」之稱的西班牙名將瑪琳（Carolina Marin），在今年1月印尼大師賽造成右膝前十字韌帶斷裂，雖然積極復健努力復出，不過她稍早在IG上公布，將不會參與今年8月19日在瑞士巴塞爾開打的羽球世錦賽。

26歲的瑪琳曾獲2016里約奧運女單金牌，去年在中國南京世錦賽順利封后，生涯拿下3座羽聯世錦賽冠軍，是女單史上第一，她今天對外說明將放棄衛冕今年的世錦賽：「雖然復健的感覺仍然很棒，但目前在生理以及競技狀態，狀態不足以達到參賽的水準。」

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她並表示，雖然還沒完全確定，但復健預計在9月結束，並可能於9月上旬的超級100越南公開賽復出。

瑪琳退出世錦賽後，女單席次改由泰國金達蓬（Nichaon Jindapol）遞補。

No iremos al Mundial, pero el regreso está muy cerca

We won't go to the World Championships, but the return is soon #Basel2019 pic.twitter.com/JnQCraB6Ez — Carolina Marín （@CarolinaMarin） August 4, 2019

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