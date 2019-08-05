MLB》A-Rod又憶當年勇 老隊友湊熱鬧點出這個神巧合

A-Rod的第500轟與600轟有許多巧合之處。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在前幾年高掛釘鞋的洋基球星A-Rod退休後轉任球評，顯見對棒球放不下的熱愛，他也不時會在自己的社群軟體上分享自己當年各個重要的里程碑，今天（美國時間8月4日）他就在推特分享自己第500轟、600轟剛好分別在12年前、以及9年前的今天創下，而老隊友休斯（Phil Hughes）隨後也轉發這則推特，寫下「我就是你的幸運物」，因為這兩戰先發投手剛好都是休斯。

生涯累積696支全壘打的A-Rod第500轟出現在2007年8月4日、面對皇家隊的比賽中誕生；第600轟則是在2010年8月4日面對藍鳥隊的比賽在1局下半擊出，A-Rod今天也憶道，在這兩支全壘打出現前，他都出現短暫低潮，而隊長基特（Derek Jeter）都會告訴他，不要強求全壘打、反而應該先把目標縮小、甚至可以反其道而行、嘗試短打，這樣長打自然會出現，巧合的是，A-Rod擊出這兩轟之前，基特都率先擊出安打、站上壘包。

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而休斯看到老隊友回憶自己的豐功偉業，也忍不出跳出來「參一腳」，轉發這則推特寫下：「猜猜這兩轟還有什麼共通點？我就是你的幸運物。」在這兩場比賽都剛好都掛帥主投的休斯，2007年面對皇家一役4.2局失6分、最後無關勝負；2010年面對藍鳥則是5.1局僅失1分，拿下當季第13勝。

Guess what else happened on both occasions. Just call me your lucky charm https://t.co/3nHSI5qD4y — Phil Hughes （@PJHughes45） 2019年8月5日

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