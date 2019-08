MLB》A-Rod又憶當年勇 老隊友湊熱鬧點出這個神巧合

A-Rod的第500轟與600轟有許多巧合之處。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕在前幾年高掛釘鞋的洋基球星A-Rod退休後轉任球評,顯見對棒球放不下的熱愛,他也不時會在自己的社群軟體上分享自己當年各個重要的里程碑,今天(美國時間8月4日)他就在推特分享自己第500轟、600轟剛好分別在12年前、以及9年前的今天創下,而老隊友休斯(Phil Hughes)隨後也轉發這則推特,寫下「我就是你的幸運物」,因為這兩戰先發投手剛好都是休斯。

生涯累積696支全壘打的A-Rod第500轟出現在2007年8月4日、面對皇家隊的比賽中誕生;第600轟則是在2010年8月4日面對藍鳥隊的比賽在1局下半擊出,A-Rod今天也憶道,在這兩支全壘打出現前,他都出現短暫低潮,而隊長基特(Derek Jeter)都會告訴他,不要強求全壘打、反而應該先把目標縮小、甚至可以反其道而行、嘗試短打,這樣長打自然會出現,巧合的是,A-Rod擊出這兩轟之前,基特都率先擊出安打、站上壘包。

而休斯看到老隊友回憶自己的豐功偉業,也忍不出跳出來「參一腳」,轉發這則推特寫下:「猜猜這兩轟還有什麼共通點?我就是你的幸運物。」在這兩場比賽都剛好都掛帥主投的休斯,2007年面對皇家一役4.2局失6分、最後無關勝負;2010年面對藍鳥則是5.1局僅失1分,拿下當季第13勝。

