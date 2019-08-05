英國公開賽》「微笑灰姑娘」傳奇 ！日小將摘冠創42年紀錄

英國公開賽，日本20歲小將澁野日向子驚奇摘冠。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕女子高球5大賽之一的英國公開賽最終輪，日本20歲小將澁野日向子以低於標準桿18桿的總桿數270桿，生涯首度摘下大賽后冠。澁野日向子成為相隔42年後，再度有日本選手贏得大滿貫冠軍。

澁野日向子在今天打出低於標準4桿的68桿成績，以總桿數270桿，以1桿之差擊敗美國名將莎拉絲（Lizette Salas），澁野日向子抱回67.5萬美元的獎金。南韓球后高真榮則以總桿數272桿排在第三。

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擁有「微笑灰姑娘」之稱的澁野日向子，去年才開始打職業賽，今年初的世界排名僅559名，她在贏得2次日本高爾夫巡回賽冠軍後，首度打海外打英國公開賽，就驚喜摘冠。澁野日向子成為自1977年的樋口久子，第二位在英國公開賽摘下后冠的日本選手。

《BBC》報導，澁野日向子賽後難掩奪冠之情，「我覺得當下快要吐了。」她說，「前9洞我很緊張，但後9洞狀況OK，在第18洞時我感覺快要哭了，但眼淚沒有流出來。」

《美聯社》報導，澁野日向子表示，當她打到第18洞後，「我在想若我這個推桿打進的話，要如何慶祝。」她說，「要吃很多糖果。」

澁野日向子也談到，「現在我奪冠了，我想多日本人會認識我，但我只想過平靜的生活。」她說，「我剛上網查了一下，上一次日本選手摘冠已經是42年前的事情。我覺得自己完成偉大的成就，但我真的不知道為何能達成它。」

台灣好手盧曉晴在第四輪打出69桿，最後以總桿數281桿並列第16名。

英國公開賽，日本20歲小將澁野日向子驚奇摘冠。（路透）

日本20歲小將澁野日向子。（路透）

日本20歲小將澁野日向子。（法新社）

英國公開賽，日本20歲小將澁野日向子驚奇摘冠。（路透）

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