華盛頓網賽》又出怪招！壞小子冠軍點當下 竟問球迷要怎麼打

基里奧斯勇奪華盛頓公開賽冠軍。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）爭議行為不斷、屢屢惹議，不過最近他在場上也有亮眼表現，華盛頓公開賽決賽擊敗俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev），順利拿下冠軍，而他在冠軍點時再次出奇招，詢問場邊球迷要將球發在哪個點上，也讓ATP官網表示，球迷應該跟基里奧斯要點諮詢費。

這場精彩的大戰雙方都沒有出現任何破發點，梅德維夫在第一盤的發球局更只丟掉1分，基里奧斯在首盤搶7決勝局曾陷於2：5落後，不過最後急起直追最後以7（8）：6搶下第一盤。次盤兩位選手也都強勢保發。

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進入決勝局、基里奧斯以6：4領先時，他突然邊擦汗邊走向場邊的球迷，並詢問一位女士自己等一下該如何發球，回到場上後，他也成功發出自己本場比賽的第18顆Ace球，拿下冠軍的當下，他也興奮地整個人躺在地上

目前世界排名第52的基里奧斯拿下今年個人的第二座冠軍後，下週世界排名也將回到前30。

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: @TennisTV | @NickKyrgios pic.twitter.com/AJGhvuDbHy — ATP Tour （@ATP_Tour） 2019年8月4日

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