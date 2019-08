〔體育中心/綜合報導〕在台南市舉行的U12世界盃,台灣小將昨天以4:0完封日本,自2011年後再度奪冠,古巴隊則以2:1擊敗南韓拿下季軍,其中古巴隊勝利投手普利耶托(Alejandro Prieto)今年才12歲,但在比賽中帶點側投味道、飆出125公里,打破賽會5屆以來最快的球速紀錄。

2007年1月出生、今年才12歲的普利耶托本屆賽會首戰對上墨西哥,就投出123公里創下大會紀錄,昨晚的季軍戰對南韓又投出125公里,更新自己保持的紀錄。最後完投6局被敲4支安打,丟掉1分,率古巴拿下季軍。

相關影片:古巴神童12歲飆123公里

New record 125 km/h (77.6 MPH) Cuba winning pitcher Alejandro Prieto broke his own #U12WorldCup record (123 km/h) on pitch #78 in the bronze medal match against Korea pic.twitter.com/XQ7R0WVrVr