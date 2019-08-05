NFL》與愛國者續約2年 42歲布雷迪挑戰空前紀錄

明星四分衛布雷迪與愛國者隊續約2年。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕明星四分衛布雷迪（Tom Brady）剛過42歲生日，今天與新英格蘭愛國者隊完成2年續約，有機會挑戰史無前例「42歲、16場例行賽全先發」史上第一人。

布雷迪今年勇奪生涯第6座超級盃冠軍，為聯盟史上第一人，生涯4度獲選超級盃MVP，今天與愛國者隊續約2年，本季加薪800萬美元，年薪2300萬美元，在聯盟四分衛年薪排名並列第6，只要布雷迪繼續打球，年薪將逐年調整。

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布雷迪選在42歲生日隔天，與愛國者隊完成續約，上週受訪時曾說，很感謝愛國者隊在2000年給他機會，讓他與傑出的教練團合作，擁有很棒的職場關係，他也很感謝球隊老闆一家人，一起成就大事，希望能繼續愉快合作。

布雷迪今天也在推特發文，貼出愛國者隊當年選秀會挑中他的卡片，自勉永遠不要忘了自己從何而來。早在今年超級盃開打之前，愛國者隊老闆就已經預告要跟布雷迪再續前緣，「如果他不繼續再當一陣子我們的四分衛，我會非常驚訝。」

《ESPN》指出，隨著布雷迪正式續約，他將能以42歲高齡、挑戰例行賽16場全部先發的空前紀錄，隊上的四分衛人選除了布雷迪，尚有33歲老鳥 Brian Hoyer ，和今年選秀第4輪挑中的Jarrett Stidham，二年級生Danny Etling將從四分衛轉任外接手。

I got a chance to hold my draft card a few hours ago. Never forget where you came from. pic.twitter.com/sqBgAbWLCZ — Tom Brady （@TomBrady） August 4, 2019

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