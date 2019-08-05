MLB》賈吉、厄謝拉轟垮普萊斯 洋基橫掃紅襪賞世仇八連敗

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕洋基繼續在主場迎戰紅襪，靠著賈吉首局的陽春砲、以及厄謝拉在3局開轟帶領之下開起的6分大局，終場以7：4在系列戰橫掃紅襪，除拿下近期的8連勝，也賞給世仇8連敗。

賈吉首局就開轟。（法新社）

基襪大戰第四戰由兩位都剛請完陪產假的投手哈普（J.A. Happ）、普萊斯（David Price）對決，而普萊斯第一局就遭賈吉砲轟，中右外野的陽春砲讓洋基先馳得點，3局下洋基攻勢再起，厄謝拉在一人出局後轟出一支兩分砲，助球隊拉開領先差距，普萊斯在此一半局遭遇大亂流，隨後再被連續擊出5支安打，一口氣失掉4分，兩出局後連續7名打者都無法解決，隨後黯然退場。

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厄謝拉在三局下轟出兩分砲。（歐新社）

紅襪在5局上靠著瓦茲奎茲（Christian Vazquez）與查維斯（Michael Chavis）的背靠背全壘打追回2分，下一局班尼泰迪（Andrew Benintendi）在兩出局後敲出帶有2分打點的安打、紅襪逐漸縮小落後差距，可惜比賽末段未能再有得分機會，無法避免被橫掃的命運。

普萊斯今日主投2.2局被打9支安打失掉7分、防禦率升至4.36，吞下本季第5敗，2016年來到紅襪後他在洋基球場的成績悽慘無比，只有1勝7敗，防禦率9.61的成績。

普萊斯今日表現不佳，僅投2.2就退場。（今日美國）

主投5.2局失4分的哈普則拿下本季第9勝，賽後防禦率為5.24。

洋基成功橫掃紅襪。（今日美國）

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