MiLB》林子偉守中外野連4戰敲安 江少慶主投6局飆8K

林子偉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力紅襪3A的林子偉近況不錯，連續4場敲安，今天對雙城3A的比賽中4打數敲出1安打，打擊率維持在.253；印地安人3A的江少慶今天對海盜3A先發主投6局，飆出8K失掉2分責失，無關勝敗。

林子偉過去三戰分別擔任左外野手、游擊手、DH，都各敲出一支安打，今天擔任中外野手、打第二棒，1局下敲出左外野飛球出局，3局下中外野飛球出局，5局下是一壘滾地球，7局下一出局三壘有人，敲出游擊安打帶有1分打點，最近已經連續四場敲安。

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印地安人3A的江少慶今天對海盜3A先發，第1局挨一發2分砲，第2局連續被敲安打，形成無人出局二三壘有人的危機，不過他飆出兩次三振、還有一次高彈跳飛球出局化解，沒有掉分，第3局江少慶投出三上三下。

第4局，江少慶無人出局被敲二壘安打，不過再度連抓3個出局數沒有掉分。第6局，江少慶1出局後被敲三壘安打，但他回穩投出三振、讓打者敲滾地球出局。

完成6局投球，江少慶總共被敲6支安打、飆出8K失掉2分責失，無關勝敗，防禦率下滑到5.52，同場先發的游擊手張育成則是5打數0安打、吞下1次三振，打擊率下滑到.262。

此外，巨人隊台灣捕手張進德今天則是在新人聯盟打復健賽，打第五棒，4打數1安打。

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