網球》澳洲壞小子屢屢惹議 好友穆雷說話了

穆雷（右）針對好友基里奧斯的爭議行為提出建言。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）稍早在華盛頓公開賽拿下今年個人第2座冠軍，不過場外行為似乎卻永遠比場上成績更獲得矚目，前世界球王穆雷（Andy Murray）則為好友緩頰、稱他在場上的成績有目共睹，「每個人成熟的年紀不一樣。」

基里奧斯在決賽擊敗俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）奪冠，不過這一站他卻常常有極端的行為演出，除在冠軍點之際跑向球迷詢問該如何發球以外，他也在四強賽時為希臘好手齊齊帕斯（Stefanos Tsitsipas）從包廂送上新鞋，成功娛樂現場觀眾；然而另一方面，他也曾在比賽的過程中把水瓶往主審的椅子丟、朝著自己的包廂咆嘯、且常常有丟球拍、不耐煩的舉動。

請繼續往下閱讀...

英國名將穆雷在被問及好友的情緒控管問題的時候就表示：「當他想專心比賽時，能夠繳出很棒的表現、讓比賽很精彩，因為他與眾不同、個性鮮明，觀眾會喜歡看這種比賽，我也不例外。」但穆雷同時也坦承，不喜歡看到有時對比賽不尊重的基里奧斯，「每個人成熟的年紀不一樣，有些人18、19歲就準備好當一個頂尖運動員了，但有些人還沒有，而他們需要一點時間，我希望尼克（基里奧斯）可以慢慢從中學習。」

華盛頓公開賽冠軍是基里奧斯生涯第六座、也是500系列赛的第二座冠軍，他接下來將轉往蒙特婁參加加拿大大師賽，首輪對手為英國好手艾德蒙（Kyle Edmund），若是順利挺進次輪，將再次遇上梅德維夫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法