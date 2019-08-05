MLB》托瑞斯傷退就醫 恐成洋基最新傷兵

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天以7：4擊敗紅襪，近30年第3度在四連戰橫掃死對頭，但22歲明星野手托瑞斯（Gleyber Torres）因傷提前退場，前往醫院接受檢查，可能成為最新傷兵。

今天是托瑞斯生涯首次打第一棒，8局上提前退場，由拉梅修（DJ LeMahieu）接替守二壘，洋基官網指出，重播畫面曾拍到托瑞斯在5局下擊出滾地球出局時，跑壘出現異樣，但托瑞斯直到第8局才被換下場。

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總教練布恩（Aaron Boone）賽後表示，托瑞斯是因為身體核心部位的問題，提前退場休息，已經前往醫院接受進一步檢查，預計能在下一戰作客金鶯系列賽回歸，但目前不清楚傷勢狀況以及嚴重程度，還需要靜待後續消息。

總教練布恩也說，球隊今年傷兵問題不斷，考驗的不僅是球員的身體強度，也考驗了球員的心理韌性。這也是洋基本週第2次有球員出現核心問題，維特（Luke Voit）才剛確診出運動型疝氣，可能需要動手術。

總教練布恩透露，核心問題比較複雜，每位球員的狀況不太一樣，不確定托瑞斯的狀況是否與維特相似，還須等待進一步檢查結果。今天開轟的賈吉（Aaron Judge）則說，托瑞斯是一個強悍的孩子、不會有事。

「我希望他能來金鶯主場，他很喜歡在那打擊，我們有他在，鐵定會很棒，他會沒事的。我不知道他傷得如何，但希望他能健健康康，接下來幾天能做好準備。」賈吉說。

托瑞斯傷退就醫，可能進傷兵名單。（資料照，美聯社）

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