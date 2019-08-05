MLB》美媒列最難交易合約 這名亞洲投手上榜

達比修有。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕美國媒體《運動畫刊》日前列入大聯盟目前最難被交易掉的5名球員，小熊隊日籍投手達比修有被列在第5名。

文中提到，達比修去年季前和小熊簽下6年1.26億美元合約，但加盟小熊的前29場先發繳出4.65防禦率，每9局保送4.2次，雖然仍是三振率高的投手，不過以他33歲的年紀，加上現今大聯盟以年輕投手為趨勢，其他球隊要吃下他剩下的4年8100萬美元合約是困難的。

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史坦頓。（法新社）

第4名則是洋基重砲史坦頓（Giancarlo Stanton），他當年簽的13年巨約，現在還剩下8年2.34億美元，今年因傷只打9場比賽，況且根本少有球隊能負擔這麼大的合約，如果洋基有想要賣掉他，唯一的方法就是由洋基來吃掉大部分的薪水，即便如此大多數球隊仍是避之唯恐不及。

卡諾。（美聯社）

第3名是大都會老將卡諾（Robinson Canó），目前還有4年9600萬美元，最可怕的地方是他接下來就要37歲到40歲了，今年的進攻OPS+只有84，而且守備表現也距離金手套越來越遠。今年還因傷多次進入傷兵名單。

卡布雷拉。（法新社）

第2名是老虎強打卡布雷拉（Miguel Cabrera），還有4年1.24億美元，他是這份名單中均薪最高、但相較之下表現也是最合算的。過去三年一直因傷所擾的他本季OPS+是生涯新低的86，如果只讓他打DH，他在職涯暮年的表現仍堪為聯盟平均打者；如果老虎隊願意吃下大部份薪資，也許有球隊會想要得到這位史上最佳打者之一，甚至在那支球隊達成500轟、3000安里程碑。

第1名則由金鶯隊戴維斯（Chris Davis）中選，很難想像沒有任何嚴重傷病，但這名33歲的一壘手已經從呼風喚雨的全壘打王變成一塊人形立牌，自去年的.168打擊率後，今年也只有.186。他與金鶯還有3年6900萬美元，但最大的問題不是能不能被交易，而是還能留在名單內多長時間。

戴維斯。（美聯社）

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