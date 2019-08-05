MLB》千金難買早知道！老虎爆曾因他錯過兩位明星重砲手

富爾默今年因TJ手術整季報銷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕731大限雖然已經落幕，但交易相關話題仍不斷延燒，針對球隊作出補強的當下通常很難立竿見影，但若事後回過頭來看，似乎永遠都是幾家歡樂幾家愁。而老虎隊今就被媒體爆料，兩年前曾錯過兩筆如今看來會後悔莫及的交易。

老虎投手富爾默（Michael Fulmer）2018年表現不佳、僅繳出3勝12敗、防禦率4.69的成績，今年又因TJ手術、整季報銷，逐漸被底特律球迷淡忘。然而，他也曾經在2016年風光奪下美聯新人王、且在2017年入選明星賽，當2017年季中老虎逐漸邁向徹底重建、當起賣家，先後將陣中主力韋蘭德（Justin Verlander）、厄普頓（Justin Upton）、馬丁尼茲（J.D. Martinez）送走、換回潛力新秀時，也有許多隊伍對富爾默提出報價。

請繼續往下閱讀...

根據底特律自由新聞報記者費內奇（Anthony Fenech）報導，老虎隊曾拒絕小熊隊的包裹，裡面就包含去年國聯MVP票選第二名的明星游擊手巴耶茲（Javier Baez），而太空人隊也曾經想要以2018年也迎來大爆發、在美聯MVP票選榮獲第5名的明星三壘手柏格曼來換富爾默與左投威爾森（Justin Wilson）。

柏格曼（左）與巴耶茲都差點被球隊送至老虎。（資料照，法新社、今日美國）

兩筆交易後來皆沒有成真，老虎隊的重建之路也還沒有看見曙光，今年731大限，他們以卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）向小熊換來了兩位潛力投手朗格（Alex Lange）以及瑞臣（Paul Richan），把終結者葛林（Shane Greene）送到勇士，換回一名潛力左投溫茲（Joey Wentz）和二壘手德梅利特（Travis Demeritte），但據悉聯盟許多資深球探也都不看好他們這次的操作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法