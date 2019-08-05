MLB》老將卡諾變痛痛人！ 猛打賞後跑壘受傷

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕大都會38歲老將卡諾（Robinson Cano）今天面對海盜的比賽，單場3安猛打賞、打回1分，但他在比賽中敲安後，左大腿不慎拉傷，提前退場，有可能要再度進傷兵名單。大都會終場以13：2獲勝。

卡諾前兩打席都敲二壘安打、有1分打點，第4局他揮出右外野安打後，跑壘時通過一壘往二壘跑時，卡諾跑到一半受傷，被對手觸殺出局。卡諾則是一跛一跛走回休息區。

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《美聯社》報導，卡諾將在明天照核磁共振（MRI），他表示，「我們還不知道傷勢的狀況，明天要去檢查，再來看看結果。」卡諾也說明當下受傷的狀況，「當我感覺到不對勁，就停下來，不想繼續跑。不論這是什麼，繼續跑會變得更糟。」

卡諾今年賽季轉戰大都會，先前已經2次受傷，本季出賽86場，繳出10轟、32分打點，打擊率0.252成績，整體攻擊指數（OPS）為0.710。

卡諾在2013年12月和水手簽下10年2.4億美元合約，2018年因藥檢未過遭禁賽80場，去年底被交易到大都會。本季薪水仍有2400萬美元。

大都會老將卡諾跑壘時受傷，提前退場。（今日美國）

大都會老將卡諾跑壘時受傷，提前退場。海盜野手把他觸殺出局。（今日美國）

大都會老將卡諾跑壘時受傷，提前退場。（美聯社）

大都會老將卡諾。（今日美國）

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