MLB》韋蘭德場邊指導葛蘭基 他隊球迷崩潰：打者全掰了（影音）

葛蘭基後天迎接加盟初先發，在新主場迎戰洛磯。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）降臨休士頓，尚未正式登板投球，但他與塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）在場邊的互動，已經引發推特關注。

太空人今在韋蘭德6局10K領軍下，擊敗水手完成橫掃，這次主場系列賽期間，有網友拍到韋蘭德曾在場邊與葛蘭基互動，只見兩位塞揚強投，輪流拿著球熱烈討論，看起來像是韋蘭德在向葛蘭基分享投球心得。

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美媒推特轉發這段影片，驚呼韋蘭德正在指導葛蘭基，吸引網友熱烈回覆，不僅有多隊球迷接連哀號，害怕自己心愛的球隊可能要被痛宰，也有網友妙回：「他在示範如何戴著世界大賽冠軍戒投球」、「葛蘭基投球的每分鐘轉速要破360000次了」

也有網友說，一位8度入選明星賽、美聯年度MVP和塞揚獎得主，5屆聯盟三振王、1屆聯盟防禦率王（韋蘭德），正在指導一位6度入選明星賽、塞揚獎和5座金手套獎得主、2屆聯盟防禦率王（葛蘭基），最菜的柯爾（Gerrit Cole）得幫兩位前輩買咖啡來了，他可是裡面最年輕的。

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