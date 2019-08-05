MLB》洋基沒搶到的終結者 到勇士前2場比賽都放火

葛林今天被敲4安失掉3分吞敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士在交易大限前花了陣中兩名農場新秀換來老虎隊的終結者葛林（Shane Greene），來擔任勇士隊的終結者，想不到他來到勇士隊的兩場比賽都上場放火，糟糕的表現讓球迷大失所望。

葛林在勇士隊的初次登板就是在3日面對紅人隊時，以終結者的身分上場，想不到他在球隊4：3領先時，單局被敲三支安打救援失敗，所幸這場比賽阿庫尼亞（Ronald Acuna）在10局下半擊出再見安打，讓勇士隊驚險贏球。

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今天葛林再次於面對紅人隊時上場，他在延長賽第十局登板，想不到他卻在2出局後，接連被敲出三支安打，第三支還是巴恩哈特（Tucker Barnhart）的三分彈，最終勇士隊也以4：6輸球，葛林吞下敗投。

葛林在勇士隊出賽2場比賽，主投2局就被敲出多達7支安打，失掉4分全是自責分，僅差1分自責分，就會追平他今年在老虎隊38局當中失掉的自責分，一共吞下1敗以及1次的救援失敗。

賽後勇士隊總教練表示，因為他對葛林的了解不夠多，因此他還沒有辦法去想任何事情。勇士隊捕手佛勞爾斯（Tyler Flowers）則說：「我們都知道也看到葛林的能耐在哪，以及他能夠帶給我們什麼東西，我們現在只要努力讓他回到從前的那個他就好。」

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