羽球》盼培養下個戴資穎 泰北高中羽球隊今成立

泰北高中羽球隊球員游岷澔（左）、莊博淯（右）以及教練劉淑芝（中）。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕創校103年的泰北高中培養出不少體育人才，今年將和合作金庫合作，創立羽球隊，並給予完善的資源，盼能培育下一個戴資穎、周天成。

泰北高中羽球今年甫成立，並招收9名男子選手、3名女子選手，並由前合庫女雙好手劉淑芝、男單選手洪浚中領軍，劉淑芝表示，成軍第一年的目標爭取全中運參賽機會，「得先打進台北市的前3名，才能取得資格。」

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過去曾在觀護所服務的劉淑芝認為，這兩年的經歷對於她在指導學生時很有幫助，尤其是選手心理的部分，「像戴資穎、周天成這樣的優秀球員，心理素質都非常強大。」她也希望這些經驗能幫助球員提升心理素質。

球員的進步，讓劉淑芝相當有成就感，身高147公分的莊博淯，過去因為身材矮小，對自己相當沒有自自信，在教練的幫助下，漸漸在球場上嶄露頭角，莊博淯說：「以前會懷疑自己，不過現在把速度練好，而且教練也說我腳步不錯、很認真練球，讓我漸漸相信自己。」莊博淯表示，自己很欣賞周天成，也希望自己能長高，成為跟他一樣殺球很有威力的球員。

泰北高中羽球隊球員游岷澔（左）、莊博淯（右）以及教練劉淑芝（中）。（記者粘藐云攝）



泰北高中羽球隊今正式成立。（記者粘藐云攝）

泰北高中羽球隊今正式成立。（記者粘藐云攝）

泰北高中羽球隊今正式成立。（記者粘藐云攝）

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