羽球世錦賽》籤表出爐！戴資穎首輪輪空、周天成大戰丹麥名將

戴資穎、周天成出征世錦賽。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕2019年世界羽球錦標賽19日於瑞士巴塞爾點燃戰火，今日進行抽籤，台灣好手戴資穎因是女單第2種子，48強不用出賽，周天成64強則要大戰丹麥好手維汀哈斯（Hans-Kristian Vittinghus）。

世界排名第2的戴資穎本屆世錦賽居女單第2種子，她過去5度參加世錦賽，從2013年、2014年、2015年及2018年都是在8強出局，這回將尋求世錦賽首冠。

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女單共48人參戰，種子球員首輪輪空，因此戴資穎首輪免戰，小戴32強對手將是世界排名37香港好手葉姵延及世界排名75的加拿大洪德里琪（Rachel Honderich）之間的勝方。

此外，戴資穎分在籤表下半部，同區有日本名將奧原希望、中國選手何冰嬌及印度一姊辛度（Pusarla V. Sindhu），小戴預料在8強會遇上辛度。

周天成近期陸續在超級1000印尼公開賽、超級500泰國公開賽稱王，本週世界積分達8萬6698分，擠下中國名將石宇奇，將世界排名推升至第2，他本屆榮膺男單第2種子，而他生涯5度參與世錦賽，最佳戰績為2014年、2017年、2018年的8強。

男單共64籤，周天成首戰對上世界排名25的維汀哈斯，雙方過去8度交手，小天取得6勝2敗，且在前2次對戰落敗後，他從2017年印度公開賽起，對戰已取得6連勝。小天8強有望對上前球王、印度選手斯里坎特（Kidambi Srikanth），至於台灣另一男單好手王子維首戰對手是世界排名117的義大利選手馬達羅尼（Rosario Maddaloni）。

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