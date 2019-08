坎特。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕塞爾提克新中鋒坎特(Enes Kanter)的防守一直以來都被外界所詬病,這一次連加州小姐都公開調侃他的防守技巧。

You guys are right, @EnesKanter does need to work on his defense pic.twitter.com/0C0ubjxatC