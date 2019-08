周天成拿下本季第二冠。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕周天成昨天再超級500系列泰國羽球公開賽男單決賽,於決勝局面臨對手伍家朗的4個冠軍點時展現大心臟,不僅順利化解還逆轉獲勝,奪下本季第二冠,賽後他的訪談也引起BWF官方的注意。

周天成在昨日賽後接受訪問時,談到自己第三局大逆轉時的戰術,他表示自己在面臨4個冠軍點的當下,決定要想盡辦法控制住局面,並盡自己所能地贏下這場比賽。周天成也在感謝主以及球迷之後表示,羽毛球是個很酷的比賽。

對手伍家朗也描述了他在冠軍點被周天成追過時的身心狀態:「雖然在冠軍點,但是我的腦袋一片空白,我覺得我只是缺少了我當下該做什麼的經驗。」

《BWF》官方在看到了周天成的反應後,今天在推特上稱讚周天成:「我們也認為周天成是一個很酷的球員。」

We think Chou Tien Chen is a "cool player" too!#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/zvc8QWSVic