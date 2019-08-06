NBA》林書豪至今仍失業 知名分析師拍片為他抱屈（影音）

林書豪。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕甫與暴龍隊一同獲得NBA總冠軍的台裔好手林書豪，至今仍未獲得任何一張NBA的合約報價，他在分享會上談到自己好像在某種程度上被NBA放棄的影片也引起廣泛討論，籃球分析師「Coach Nick」豪斯爾曼（Nick Hauselman）便為林書豪製作了一則20分鐘的專題，講述林書豪的經歷與他的優點，並為他抱屈。

Coach Nick從開頭分析林書豪自林來瘋時期的每一段經歷，指出他非常擅長打擋拆戰術，同時林書豪在起跳後與對手進行身體接觸後的放球能力非常優秀，這些優點都是讓他能夠一直待在NBA的原因。

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林書豪雖然在生涯每一段時期，都遇上了一些麻煩，不過聰明的他幾乎都能做出改變。像是Coach Nick就解釋林書豪在暴龍時期表現不佳的主因，是他並不熟悉整個隊友與體系，還有他在擔任得分後衛時的命中率並不優秀。

林書豪（右）在暴龍時期的表現並不優異。（資料照，今日美國）

Coach Nick提到，夏天至今都過了一半，林書豪沒收到任何一個NBA球隊的報價是件很難過的事情。因為有足夠的證據顯示，林書豪不只是個合格的NBA控衛而已。Coach Nick認為，現在的NBA環境，已經注意到、並跟上了2012年林來瘋時期，時任尼克隊總教練丹東尼（Mike D'Antoni）所做的事情，所以如果林書豪被一支主打擋拆的球隊簽下，那麼林書豪將能很好地掌握節奏與空間，突破對方的防守、打出正確的籃球。

在林書豪於籃網隊受到大傷後，Coach Nick覺得他的右腳似乎已經完全痊癒了，同時林書豪也努力地改變自己的機制，好讓自己不容易再次受傷。Coach Nick也提到，在麥康諾（T.J. McConnell）、喬瑟夫（Cory Joseph）與I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）都收到底薪合約報價的情況下，沒道理林書豪至今仍被冷落。

I.湯瑪斯。（資料照，法新社）

Coach Nick話鋒一轉，他認為可能我們最後看到林書豪出現在NBA場上的畫面，就是他與暴龍隊拿下NBA總冠軍的那個時刻。

林書豪與暴龍隊一同拿下NBA總冠軍。（資料照，法新社）

不過這則影片的標題寫道為何林書豪無法待在NBA，但影片當中卻隻字未提，因此有網友在留言曲抱怨這「所以...為什麼林書豪不能待在NBA？基本上這則影片花了21分鐘在講為什麼林書豪應該待在NBA。」

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