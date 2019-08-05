羽球》大咖再少一人！中國一哥因傷確定無緣世錦賽

〔體育中心／綜合報導〕中國名將石宇奇日前在超級1000的印尼公開賽，遭遇腳踝嚴重扭傷，經診斷為左腳踝韌帶撕裂，上週動刀後，復出暫無時間表，世錦賽確定也將缺席，這也代表世錦賽大咖又得少一人。

中國男單一哥石宇奇在印尼賽次輪碰上丹麥好手安童森（Anders Antonsen），沒想到第一局都還沒打完，石宇奇嚴重扭傷腳踝，最後在教練攙扶下離場退賽，送醫檢查後證實為韌帶撕裂，不但日本賽缺席，也確定將無緣世錦賽，空缺由同胞黃宇翔遞補。

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扭傷當下石宇奇腳踝整個腫起來。（資料照，圖片取自推特）

石宇奇去年世錦賽決賽不敵桃田賢斗屈居亞軍，今年為中國隊奪回蘇迪曼盃，世界排名曾高居第二，不料受傷後，不但世界排名將被台灣一哥周天成超車，也讓中國男單在世錦賽的爭冠之路，蒙上不小的陰影。

而石宇奇在關鍵時刻受傷，不但將影響到他後續的賽事，積分下滑更可能影響到他2020東京奧運的參賽資格。包含石宇奇在內，南韓一哥孫完虎、丹麥前球王安賽龍（Viktor Axelsen）以及西班牙名將瑪琳（Carolina Marin），世錦賽已經有四位世排前十好手皆因傷退賽。

石宇奇在教練的攙扶下慢慢離場。（資料照，圖片取自BWF）

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