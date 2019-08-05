中職》「那些年我們看棒球的日子」 獅象傳統戰復古季再登場

獅隊下半季賽事倒數第二檔主題活動，將在中秋連續假期，舉辦年度最大主題活動「復古祭」。（統一球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕昨天在羅里奇好投帶領下，統一獅終於順利終止4連敗，而今獅隊宣布下半季賽事倒數第二檔主題活動，將在9月13、14、15日中秋連續假期，舉辦年度最大主題活動「復古祭」，帶大家一起回到「那些年，我們看棒球的日子」，將規劃「統一獅榮耀歷史文物展」、「統一獅傳統應援」、「統一獅經典ＯＢ再現」，該系列主題活動將穿著「復刻版早期球衣」出賽，並推出相關周邊商品。

統一獅將從9月13到15連三場對戰傳統勁旅中信兄弟，帶著球迷一起回到那年吶喊的激情，看台應援將採用傳統應援加油方式，結合大鼓、樂隊，搭配皮鼓、汽笛、加油棒勾起球迷滿滿的回憶，主隊傳統應援區移動至一壘Ｅ區，而該系列戰內野三壘看台，將回歸給客隊中信兄弟球迷，客隊應援區將改至三壘Ｅ區，讓早期一、三壘壁壘分明應援對抗氣氛再次重現。

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連續三天主題活動，球隊也規劃一系列傳統應援加油道具贈送給球迷，其中9.13當日購票可兌換汽笛及運動頭巾，限量4000份，換完為止。9.14及9.15兩天賽事，當日購票內野一壘區域及本壘區域可兌換「復刻版小白獅皮鼓」，每場限量2000份，換完為止，而三壘區域座位可兌換「旗幟」及「加油棒」每場限量2000組，而右外野球迷可兌換汽笛及運動頭巾，每場限量1500組，送完為止。本系列主題活動，三壘區域贈送贈品，也跟中信兄弟合作，將結合象隊元素及黃色設計製作，期待再次重現傳統獅象大戰，綠色與黃色壁壘分明年代。

「那些年，我們看棒球的日子」將在8月6日12：00~8月13日11：59開放2019年統一獅ＶＩＰ會員於全台統一超商ibon售票系統搶先預購，一般售票將在8月13日12：00全面開放購票。

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