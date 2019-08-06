羽球》世錦賽男單拚冠靠林丹、諶龍？ 中媒崩潰唱衰自己人

曾在世錦賽奪下5冠的林丹，已不若當年勇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年世界羽球錦標賽19日於瑞士巴塞爾點燃戰火，籤表今日出爐，而在中國一哥石宇奇宣布因傷退後，改由之前曾在印尼賽爆冷扳倒日本球王桃田賢斗的黃宇翔遞補，不過中媒卻撰文唱衰自家人，認為在林丹衰退、諶龍近況又不佳的情況下，中國男單想在世錦賽拚冠實在難上加難。

中媒《網易體育》稍早撰文指出，在黃宇翔替補石宇奇後，雖然中國男單在世錦賽仍是四人滿編參賽，不過過去世錦賽5冠王的老將林丹，已不復當年勇猛，近3站比賽1次一輪遊、2次止步次輪，認為他今年能在馬來西亞公開賽奪冠，看起來根本是「迴光返照」。

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至於目前排名暫居世界第4的諶龍，狀況更慘，開季迄今仍是一冠難求，本季最佳僅是在4月大馬公開賽決賽，不過最後卻敗給同胞林丹，而在蘇迪曼盃後，諶龍狀況更是一落千丈，日本賽、泰國賽都在首輪就爆冷遭淘汰，印尼賽也在次輪就止步。

《網易體育》認為在林丹、諶龍兩位前奧運、前世錦賽冠軍狀態都低迷，年輕一輩的陸光祖和黄宇翔又都缺乏大賽經驗的情況下，想在世錦賽奪冠，中國男單最好還是「現實點」。

諶龍連兩站慘遭一輪遊。（資料照，法新社）

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