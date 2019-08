MLB》艾斯科巴砲轟前隊友多齊爾 兩人從頭到尾笑不停 （影音）

艾斯科巴在打擊時一直在笑。(圖片擷取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕昨日響尾蛇隊18:7血洗國民隊的比賽中,出現一個有趣的場景,響尾蛇隊的內野手艾斯科巴(Eduardo Escobar)在面對投球的內野手多齊爾(Brian Dozier)時,兩人在該打席一直止不住笑容,多齊爾挨轟後依舊露出了笑容。

多齊爾在被前隊友砲轟露出笑容。(圖片擷取自推特)

兩人之所以會笑得這麼開心,是因為他們在2012年至2018年都曾效力於雙城隊,是一起為球隊效力的好隊友。同時這兩人也都在2018年被雙城隊給交易出去,艾斯科巴前往亞利桑那,而多齊爾則去了洛杉磯。

根據《MLB Cut4》報導,多齊爾在受訪時談到這發全壘打,表示如果他不得不被一個人敲全壘打的話,那麼這個人就是艾斯科巴。其實在這場比賽結束之前,多齊爾就已經計畫要去艾斯科巴家與他共進晚餐了。

多齊爾開玩笑地說:「我確定他一定不會放過揶揄我的機會。」

All smiles on this home run! pic.twitter.com/QPI6MAnF1t