MLB》艾斯科巴砲轟前隊友多齊爾 兩人從頭到尾笑不停 （影音）

艾斯科巴在打擊時一直在笑。（圖片擷取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕昨日響尾蛇隊18：7血洗國民隊的比賽中，出現一個有趣的場景，響尾蛇隊的內野手艾斯科巴（Eduardo Escobar）在面對投球的內野手多齊爾（Brian Dozier）時，兩人在該打席一直止不住笑容，多齊爾挨轟後依舊露出了笑容。

多齊爾在被前隊友砲轟露出笑容。（圖片擷取自推特）

兩人之所以會笑得這麼開心，是因為他們在2012年至2018年都曾效力於雙城隊，是一起為球隊效力的好隊友。同時這兩人也都在2018年被雙城隊給交易出去，艾斯科巴前往亞利桑那，而多齊爾則去了洛杉磯。

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根據《MLB Cut4》報導，多齊爾在受訪時談到這發全壘打，表示如果他不得不被一個人敲全壘打的話，那麼這個人就是艾斯科巴。其實在這場比賽結束之前，多齊爾就已經計畫要去艾斯科巴家與他共進晚餐了。

多齊爾開玩笑地說：「我確定他一定不會放過揶揄我的機會。」

All smiles on this home run! pic.twitter.com/QPI6MAnF1t — ChangeUp on DAZN （@changeupondazn） August 4, 2019

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