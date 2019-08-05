NBA》D.羅素融入勇士有信心 喊話與柯瑞組聯盟最強後場

D.羅素（右）新球季轉戰勇士，放話將和柯瑞（左）組成聯盟最強後場。（資料照，圖片取自勇士推特）

〔體育中心／綜合報導〕上季衛冕失利的勇士，季後續留「KD」杜蘭特（）失敗，不過灣區大軍在與籃網先簽後換的交易中，成功得到2015年選秀榜眼、全明星後衛D.羅素（D'Angelo Russell），而他日前在受訪時，除了表示自己完全不擔心會無法融入勇士體系，也放話將和柯瑞（Stephen Curry）合組聯盟最強後場。

新球季將改披勇士戰袍，D.羅素日前在接受《NBATV》採訪，被問到會不會擔心無法適應新球隊的比賽風格時，他說：「我認為要看一支球隊是否擁有良好的進攻體系，端須看他們是否能讓每一位球員的能力充分發揮，就我看來勇士都是這方面的指標球隊，他們在幫助球員融入球隊的方面，一直都做得非常棒，所以我一定不擔心自己會有適應上的問題。」

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當談到新球季開打後，由於陣中射手（Klay Thompson）還在養傷，D.羅素可能得攜手老大哥柯瑞一肩扛起後場進攻的重責大任時，D.羅素則表示：「想想看，這支球隊將同時擁有兩位能投籃、能運球和能夠創造進攻機會的球員，新球季我們將會是一對非常危險的組合。」

而勇士主帥柯爾（Steve Kerr）受訪時對這位23歲的全明星後衛也讚不絕口，認為他會表現得非常出色。

「當你得到一位能繳出場均20分的球員時，已經是非常奢侈的事了，特別是在Klay（K.湯普森）下季恐怕大部分時間都會缺席的狀況下。D.羅素是一位出色的擋拆球員，柯瑞也是，新球季預計將會讓他們搭檔先發。」柯爾說道，「我現在已經在期待，等到Klay回歸時，這三個人一起先發的畫面會有多美好了。」

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