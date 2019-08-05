壢運打擊場8/18前慶開幕免費打 林立邀大勇、新明小學弟一起體驗

Lamigo桃猿隊林立，體驗全新中壢運動中心7樓打擊場設施。（大魯閣提供）

〔體育中心／綜合報導〕位於桃園市中壢區光明公園旁的「中壢國民運動中心」，七樓大魯閣棒壘球打擊場於8月5日正式開始營運。中壢國民運動中心是桃園市現有最大最完整的運動中心，體育局表示，棒壘球打擊場是目前最受小朋友歡迎的設施，相信在大魯閣打擊場進駐後，中壢國民運動中心有信心可以提供市民朋友最好、最讚的服務。今日開幕儀式中，大魯閣謝國棟總經理、桃園市政府體育局廖維敏科長、救國團運動產業處魏繼中處長與Lamigo桃猿隊球員林立共同為開幕剪綵。

大魯閣總經理謝國棟表示，大魯閣投入打擊場已經有十五年，中壢國民運動中心是大魯閣與國民運動中心合作的第二間棒壘球打擊場，很感謝桃園市府提供這麼棒的運動中心來設置棒壘打擊場；棒球是我們的國球，不過小朋友可以揮棒打球的地方真的很少，大魯閣以實現國球夢想的企業理念來推廣棒球運動，希望可以讓更多喜歡揮棒的大人跟小朋友們有一個愉快運動的空間。

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今日開幕儀式上，出身桃園的職棒好手Lamigo桃猿隊球員林立也出席盛會，林立開心地表示大魯閣棒壘球打擊場也是他相當熟悉的地方，小時候父親常帶他到中壢大魯閣打撃場，也開啟了他打棒球的這條路，他覺得大魯閣打擊場的環境，對於台灣棒球運動推廣相當有意義。會後林立也與母校桃園大勇國小、新明國中的小學弟們一起體驗全新投打設備，同時給予指導，小球員們率真地直問如何能像林立學長一様有四成的打擊率。

中壢運動中心打擊場在桃園市政府體育局廖維敏科長及大魯閣總經理謝國棟、林立球員等。（大魯閣提供）

負責營運的救國團運動產業處魏繼中處長表示，打擊場開幕後將會讓運動中心服務更有特色、設施更豐富，同時為歡慶8月展開試營運，中壢國民運動中心大魯閣棒壘球打擊場推出超值優惠，8月全時段10元享打20球，以及8/5~8/18試營運期間，開放棒球球道、壘球球道、投球球道各一讓民眾免費體驗，歡迎桃園市民一起來體驗棒球的魅力。

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