NBA》柯瑞不只場上成功 場外商業帝國得靠他

柯瑞與其媒體公司執行長史密斯。（取自Unanimous Media）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕勇士「萌神」射手柯瑞（Stephen Curry）在籃球界叱咤風雲、名氣響亮，但他的商業版圖能能不斷向外擴張，得感謝其夥伴史密斯（Jeron Smith）的大力協助。

史密斯是前NCAA籃球員，雖未能如願成為職業球員，但他之後駐足運動圈，擔任Jordan Brand的產品經理，更曾一手策畫「籃球永不熄」活動，此外，他在美國總統歐巴馬任期的最後一年，受邀擔任白宮的數位營運總監。

請繼續往下閱讀...

資歷顯赫的史密斯，自白宮離職因緣際會與柯瑞搭上，成為柯瑞「SC 30」公司的首席營銷長（CMO），同時也是「Unanimous Media」的執行長，讓柯瑞進軍電影、電視節目，同時在他成為日本企業樂天的美國行銷大使，史密斯也替他在籃球訓練營的規劃付出不少心力。

史密斯認為，柯瑞不只是一名籃球巨星，他更是一位把興趣和才華帶到娛樂產業的典範，「所以我的任務便是幫助他，讓他與不同領域結合。」柯瑞的「Unanimous Media」公司此前和索尼影業（Sony）簽下複數年合約，是運動員簽下的最大娛樂合約。

在柯瑞專注在賽場上的表現，史密斯替他打理一切，替他找出與自己形象吻合的方向，打造出電影《Breakthrough》、紀錄片《Jump Shot》和《Emanuel》，還有電視台的實境秀《Holey Moley》，以及臉書播放的系列紀錄片《Stephen vs The Game》。

史密斯透露，柯瑞並不只埋首於場上表現，他也十分清楚媒體公司接下的案子，舉例而言，柯瑞在賽季期間，用1天的時間嗑完電影劇本，拍出的作品也得到不少正面回饋。

「之後還有很多很精彩的故事能公開呈現，這只是開端。」史密斯最後說，他和柯瑞還有更多野心勃勃的計畫，準備做出顛覆大家想像的計畫，請大家拭目以待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法