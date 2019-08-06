NBA》落淚訴說挫敗遭冷嘲熱諷 林書豪有話對酸民說

林書豪強調自己並不在意酸民評論，畢竟籃球生涯已飽受太多質疑眼光。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕林書豪日前返台在自由市場遇到的困境，不禁潸然淚下，感嘆「人生好難」、「好像被NBA放棄」，引起正反兩面評價，對此豪小子強調，流露出內心最弱的一面，其實是展現力量的最佳表現之一。

前暴龍隊友范維利特（Fred VanVleet）、老鷹後衛N.楊恩（Nick Young）、T.楊恩（Trae Young）紛紛送暖鼓勵林書豪；但拓荒者麥考倫（CJ McCollum）卻不能苟同，認為豪小子該感激一直以來得到的機會，WNBA洛杉磯火花隊前鋒歐古米克（Chiney Ogwumike）也絲毫無同情念頭，「他有哈佛學位，我有史丹佛的學位，如果我不能打了，我還是覺得很OK。」

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對於真情流露的一面被大肆討論，林書豪上週在哈佛大學上海中心座談會表示，「其實能夠面對自己的困境，我覺得這是你能展現的最堅強一面，大家都有弱點。」

他透露，那天站在台上，他就有預感自己會情緒崩潰，「這是我想帶給大家的訊息之一，我們都是普通人，沒有人是完美的，我們會遇到困難，追夢的過程中會遭遇挫敗，但你需要做的是從中破繭而出。」

儘管網路上仍不停討論他落淚一事，林書豪強調自己並不在意酸民評論，畢竟籃球生涯已飽受太多質疑眼光，「我早已習慣拒絕外界的聲音，就像落淚的影片傳開後，我其實不太關注其他人說了什麼，我很明白自己現在的感受，也很清楚我講過的話。」

不管等待的過程有多煎熬，能否留在NBA還是未知數，但林書豪想傳遞的訊息是「試了之後可能會失敗，但這沒什麼，儘管再次嘗試又歷經挫敗，也沒關係，因為這就是人生。」最後他強調，很多人都曾在泥淖中奮鬥，自己並不孤單，「大家在各自的道路上都很努力戰鬥，我們一起努力，這樣的力量其實很巨大。」

林書豪的下家遲遲未定，本週他仍待在中國，目前人在廣州主持「林書豪國際精英訓練營」。

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